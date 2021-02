Red Ronnie in diretta da Casa Sanremo con We Have a Dream (Di venerdì 12 febbraio 2021) Che Festival 2021 sarà? Sicuramente storico, anche se pessimo dal punto di vista del coinvolgimento di tutte quelle persone che arrivavano a quella che è considerata per una settimana la Mecca della musica. Il Teatro Ariston sarà senza pubblico. Non accadrà nulla nelle strade o nelle piazze. A parte solo lo show televisivo dall’Ariston rimane Casa Sanremo. Lì ci rifugeremo in una sorta di resistenza con uno scopo: mantenere viva la fiamma di musica, teatro, arte e comunicazione che non sia solo via etere. Sognare e spingere per la riapertura di tutte le attività di cultura, dai teatri ai concerti. Casa Sanremo comunicherà durante tutta la giornata e, dalle 18 alle 20.30, ci saranno ogni giorno dirette di WE Have A Dream, edizione speciale Sanremo. Da lunedì 1 a ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Che Festival 2021 sarà? Sicuramente storico, anche se pessimo dal punto di vista del coinvolgimento di tutte quelle persone che arrivavano a quella che è considerata per una settimana la Mecca della musica. Il Teatro Ariston sarà senza pubblico. Non accadrà nulla nelle strade o nelle piazze. A parte solo lo show televisivo dall’Ariston rimane. Lì ci rifugeremo in una sorta di resistenza con uno scopo: mantenere viva la fiamma di musica, teatro, arte e comunicazione che non sia solo via etere. Sognare e spingere per la riapertura di tutte le attività di cultura, dai teatri ai concerti.comunicherà durante tutta la giornata e, dalle 18 alle 20.30, ci saranno ogni giorno dirette di WE, edizione speciale. Da lunedì 1 a ...

