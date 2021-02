Razzismo in Premier, non se ne può più: appello ai vertici del calcio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Numerose le vittime di Razzismo in Premier League. Lettera congiunta delle principali associazioni di categoria ai boss di Twitter e Facebook Questione del Razzismo sempre più attuale in Premier League. Magari sarà colpa del lockdown che ha ulteriormente incattivito gli animi, magari sarà colpa del nazionalismo dilagante a seguito della Brexit, ma sono sempre più numerosi i calciatori colpiti in pieno da attacchi social riguardo etnia e colore della pelle, e tutto questo ha ormai stufato. Varie le vittime, tra uomini e donne, ad essere colpiti sempre più ferocemente dagli attacchi social. Lauren James, calciatrice del Manchester United, Marcus Rashford e Axel Tuanzebe, entrambi del Manchester United, Antonio Rudiger e Reece James, del Chelsea, sono solo alcune delle vittime di questa becera usanza. ... Leggi su zon (Di venerdì 12 febbraio 2021) Numerose le vittime diinLeague. Lettera congiunta delle principali associazioni di categoria ai boss di Twitter e Facebook Questione delsempre più attuale inLeague. Magari sarà colpa del lockdown che ha ulteriormente incattivito gli animi, magari sarà colpa del nazionalismo dilagante a seguito della Brexit, ma sono sempre più numerosi i calciatori colpiti in pieno da attacchi social riguardo etnia e colore della pelle, e tutto questo ha ormai stufato. Varie le vittime, tra uomini e donne, ad essere colpiti sempre più ferocemente dagli attacchi social. Lauren James, calciatrice del Manchester United, Marcus Rashford e Axel Tuanzebe, entrambi del Manchester United, Antonio Rudiger e Reece James, del Chelsea, sono solo alcune delle vittime di questa becera usanza. ...

