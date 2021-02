No Time to Die: Ralph Fiennes vuole ancora recitare nella saga (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nonostante l’addio di Daniel Craig dopo No Time to Die, Ralph Fiennes svela di voler ancora interpretare M. nella saga di James Bond Stava per raggiungere Sean Connery e Roger Moore, rispettivamente sei e sette volte interpreti di James Bond, ma Daniel Craig si ferma al suo quinto ruolo nei panni dell’agente segreto 007. No Time to Die, venticinquesimo capitolo della saga, sarà dunque l’ultimo film con l’affascinante attore britannico in veste di protagonista. Nonostante il suo ritiro, c’è però chi di lasciare la celebre saga cinematografica non ne vuole proprio sapere. No Time To Die potrebbe non essere l’ultimo capitolo per Ralph Fiennes In occasione di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nonostante l’addio di Daniel Craig dopo Noto Die,svela di volerinterpretare M.di James Bond Stava per raggiungere Sean Connery e Roger Moore, rispettivamente sei e sette volte interpreti di James Bond, ma Daniel Craig si ferma al suo quinto ruolo nei panni dell’agente segreto 007. Noto Die, venticinquesimo capitolo della, sarà dunque l’ultimo film con l’affascinante attore britannico in veste di protagonista. Nonostante il suo ritiro, c’è però chi di lasciare la celebrecinematografica non neproprio sapere. NoTo Die potrebbe non essere l’ultimo capitolo perIn occasione di ...

