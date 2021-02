No alla mobilità tra regioni, chiuse fino al 5 marzo 2021: la decisione (Di venerdì 12 febbraio 2021) Vi avevamo detto che queste sarebbero state ore decisive in vista delle nuove decisioni di Governo e CTS in merito alla possibilità dei viaggi tra regioni. Come saprete infatti, il termine del divieto scade il 15 febbraio 2021. Ma dalla riunione di ieri tra regioni e Comitato Tecnico Scientifico è arrivata una decisione sulla quale sembrano tutti concordare. Le varianti del coronavirus fanno paura ed è per questo motivo che per il momento tutti dicono no agli spostamenti tra regioni, se non per comprovati motivi. No alla mobilità tra regioni neppure se sono regioni gialle. Questa decisione è stata prorogata e lo stop alla circolazione durerà fino al 5 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 12 febbraio 2021) Vi avevamo detto che queste sarebbero state ore decisive in vista delle nuove decisioni di Governo e CTS in meritopossibilità dei viaggi tra. Come saprete infatti, il termine del divieto scade il 15 febbraio. Ma driunione di ieri trae Comitato Tecnico Scientifico è arrivata unasulla quale sembrano tutti concordare. Le varianti del coronavirus fanno paura ed è per questo motivo che per il momento tutti dicono no agli spostamenti tra, se non per comprovati motivi. Notraneppure se sonogialle. Questaè stata prorogata e lo stopcircolazione dureràal 5 ...

