Masters 1000 Montecarlo 2021 a porte chiuse: restrizioni dovute al Coronavirus (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Masters 1000 di Montecarlo 2021 si disputerà a porte chiuse, come ufficialmente comunicato dagli organizzatori del torneo. La prestigiosa competizione tennistica monegasca andrà in scena senza l’ausilio del pubblico, dunque, a causa dell’emergenza Coronavirus che rischia di influenzare negativamente lo svolgimento del torneo. Il 1000 di Montecarlo si svolgerà quindi senza sostenitori sugli spalti, considerando peraltro le recenti normative governative che vietano assembramenti evitabili, quali per l’appunto quelli scaturiti da eventi sportivi. Il torneo occuperà il periodo tra il 10 e il 18 aprile, ospitando molteplici grandi nomi del tennis maschile, tra i quali figurerà di certo Fabio Fognini, vincitore nel 2019. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ildisi disputerà a, come ufficialmente comunicato dagli organizzatori del torneo. La prestigiosa competizione tennistica monegasca andrà in scena senza l’ausilio del pubblico, dunque, a causa dell’emergenzache rischia di influenzare negativamente lo svolgimento del torneo. Ildisi svolgerà quindi senza sostenitori sugli spalti, considerando peraltro le recenti normative governative che vietano assembramenti evitabili, quali per l’appunto quelli scaturiti da eventi sportivi. Il torneo occuperà il periodo tra il 10 e il 18 aprile, ospitando molteplici grandi nomi del tennis maschile, tra i quali figurerà di certo Fabio Fognini, vincitore nel 2019. SportFace.

sportface2016 : #Masters1000Montecarlo 2021 a porte chiuse, ufficiale - LolloCarini00 : Il Masters 1000 di Monte-Carlo si disputerà a porte chiuse - livetennisit : Il Masters 1000 di Monte Carlo 2021 si disputerà a porte chiuse - a_magliocchi : @fufo56 Fulvio, evidentemente chi critica è in top 3 da anni ed ha stravinto almeno 5 Masters 1000. Altrimenti non si spiega... - IParretta : Stabilmente in top 20, è entrato in top 10, ha vinto un Masters 1000 e per anni ci siamo aggrappati a lui in Coppa… -