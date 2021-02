“Marina italiana ha coordinato respingimento illegale di migranti in Libia”: cinque eritrei citano in giudizio governo e un’azienda privata (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ci sono documenti forniti dalla Augusta Offshore che proverebbero il ruolo di coordinamento delle autorità militari italiane di stanza a Tripoli nel respingimento di circa 270 migranti, condotti in Libia il 2 luglio 2018, a bordo della nave Asso Ventinove della società napoletana. E se le autorità italiane negano questo coinvolgimento, stavolta proprio la società privata (che per una vicenda simile, quella della Asso Ventotto, sta già affrontando un altro procedimento) conferma di aver preso ordini dalla Marina militare. Portando a termine un intervento che, tra le altre cose, ha impedito ai profughi di presentare le domande di asilo “in violazione della Convenzione di Ginevra e dell’articolo 10 della Costituzione italiana” nella piena consapevolezza degli abusi e delle violenze che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ci sono documenti forniti dalla Augusta Offshore che proverebbero il ruolo di coordinamento delle autorità militari italiane di stanza a Tripoli neldi circa 270, condotti inil 2 luglio 2018, a bordo della nave Asso Ventinove della società napoletana. E se le autorità italiane negano questo coinvolgimento, stavolta proprio la società(che per una vicenda simile, quella della Asso Ventotto, sta già affrontando un altro procedimento) conferma di aver preso ordini dallamilitare. Portando a termine un intervento che, tra le altre cose, ha impedito ai profughi di presentare le domande di asilo “in violazione della Convenzione di Ginevra e dell’articolo 10 della Costituzione” nella piena consapevolezza degli abusi e delle violenze che ...

