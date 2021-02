Italia, variante inglese in 1 caso positivo su cinque (Di venerdì 12 febbraio 2021) Valentina Dardari La diffusione soprattutto nelle Regioni centrali come Umbria, Marche, Abruzzo, Emilia e Toscana In Italia circa una persona positiva su cinque sarebbe portatore della variante inglese. La variante inglese in Italia: colpito il Centro Questo è quanto è emerso dopo che nella giornata di ieri le Regioni hanno inviato al ministero della Salute e all’istituto superiore di Sanità i dati derivanti dal controllo straordinario effettuato il 3 e il 4 febbraio. In quella occasione sono state approfondite le analisi riguardanti 3.600 test positivi, con l’intento di riuscire a capire quanti di coloro che erano risultati positivi erano stati colpiti dalla variante inglese del coronavirus. Come evidenziato da ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Valentina Dardari La diffusione soprattutto nelle Regioni centrali come Umbria, Marche, Abruzzo, Emilia e Toscana Incirca una persona positiva susarebbe portatore della. Lain: colpito il Centro Questo è quanto è emerso dopo che nella giornata di ieri le Regioni hanno inviato al ministero della Salute e all’istituto superiore di Sanità i dati derivanti dal controllo straordinario effettuato il 3 e il 4 febbraio. In quella occasione sono state approfondite le analisi riguardanti 3.600 test positivi, con l’intento di riuscire a capire quanti di coloro che erano risultati positivi erano stati colpiti dalladel coronavirus. Come evidenziato da ...

