Incidente sul lavoro | operaio precipita per circa 200 metri e perde la vita

Un operaio è morto questa mattina a Pré-Saint-Didier, in Valle d'Aosta, precipitando per circa 200 metri mentre era impegnato in dei lavori per la riparazione di un guasto. È precipitato nel vuoto mentre riparava un guasto su una strada. Questo il tragico destino di un operaio deceduto questa mattina lungo la strada statale 26 a L'articolo proviene da YesLife.it.

