Il voto sul regolamento del Recovery (spiegato bene) (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lo scorso martedì il Parlamento europeo ha approvato il regolamento del Recovery Fund (Recovery and Resilience Facility, Rrf) a larghissima maggioranza. E’ l’insieme fondamentale di tutte le regole necessarie per dare attuazione al Recovery fund, per stabilirne gli obiettivi, le regole di accesso e il suo finanziamento. Si tratta di un passo storico e di un’opportunità unica per tutti i Paesi europei. Il regolamento ha già avuto il via libera dagli Stati membri al Consiglio, è stato formalmente firmato oggi dal Presidente del Parlamento europeo e dal primo ministro portoghese, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale, che avverrà il 18 febbraio. Ma di cosa si occupa nello specifico il regolamento? Finanziamento in sovvenzioni e prestiti In ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lo scorso martedì il Parlamento europeo ha approvato ildelFund (and Resilience Facility, Rrf) a larghissima maggioranza. E’ l’insieme fondamentale di tutte le regole necessarie per dare attuazione alfund, per stabilirne gli obiettivi, le regole di accesso e il suo finanziamento. Si tratta di un passo storico e di un’opportunità unica per tutti i Paesi europei. Ilha già avuto il via libera dagli Stati membri al Consiglio, è stato formalmente firmato oggi dal Presidente del Parlamento europeo e dal primo ministro portoghese, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale, che avverrà il 18 febbraio. Ma di cosa si occupa nello specifico il? Finanziamento in sovvenzioni e prestiti In ...

