Il genetista Ballabio | ' Esistono oltre 30 varianti | per ora tutti i vaccini sono efficaci'

(Di venerdì 12 febbraio 2021) IlAndrea, docente di genetica medica alla Federico II e direttore dell'Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem), esorta a vaccinare più velocemente possibile, per far sì ...

IlAndrea, docente di genetica medica alla Federico II e direttore dell'Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem), esorta a vaccinare più velocemente possibile, per far sì che ...Foto TelethonIl direttore dell'Istituto Telethon di Genetica e Medicina: 'Abbiamo esaminato 2mila tamponi, in 957 casi abbiamo decifrato completamente il codice genetico. C'è bisogno di vaccinare in tutto il mondo ...“C’è bisogno di vaccinare in tutto il mondo prima che il virus muti sempre di più. Al Tigem abbiamo già scoperto 31 varianti”. Lo afferma il genetista Andrea Ballabio, docente di genetica medica alla ...