I generali golpisti in Myanmar preparano un "Grande Firewall" per censurare internet: con l'aiuto della Cina (Di venerdì 12 febbraio 2021) Esperti cinesi, appena arrivati in Myanmar, stanno aiutando i generali golpisti a costruire un "Big Firewall" per censurare internet, sul modello di quello già operativo da anni in Cina. A bordo di cinque voli cargo provenienti da Kunming, la capitale della confinante provincia cinese dello Yunnan, atterrati ieri sera all'aeroporto di Yangon, ci sarebbero – oltre ad esperti e ingegneri informatici – anche attrezzature ad alta tecnologia con le quali i militari potranno mettere sotto sorveglianza tutti i dati personali degli utenti. I generali, dunque, vanno avanti imperterriti sulla strada della repressione del dissenso e delle grandi proteste popolari che si sono scatenate all'indomani del golpe in tutto il Paese, ...

