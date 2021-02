Frana sulla SS 18 | sopralluogo di Strianese con De Luca e Napoli

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Oggi il Presidente della Provincia di Salerno Michele, accompagnato dall’On. Piero Dee dal Sindaco di Salerno Vincenzo, ha ispezionato i luoghi dellache ha provocato la chiusura della strada statale 18, fra Salerno e Vietri sul Mare, nei pressi dell’incrocio con il viadotto Gatto. “È una strada di livello regionale in gestione provinciale – dichiara il Presidente– ricadente nel territorio del Comune di Salerno. Il costone roccioso che èto è di proprietà privata. Come Provincia ci siamo subito occupati della messa in sicurezza dei cittadini e degli autoveicoli procedendo alla chiusura di questa arteria. Contemporaneamente abbiamo incaricato una ditta specializzata a monitorare il fronte roccioso, per cui ...

