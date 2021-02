F1, un mese di stop per Fernando Alonso dopo l’incidente: obiettivo Bahrein (Di venerdì 12 febbraio 2021) Fernando Alonso si è reso sfortunatamente protagonista di un incidente stradale, a Lugano, venendo travolto da un’automobile mentre si accingeva ad allenarsi con la propria bicicletta. La causa del suddetto incidente sarebbe stata il disrispetto di uno stop, sebbene la dinamica precisa non sia stata completamente ricostruita, né tantomeno confermata dalle parti. Alonso ha riportato delle fratture, perdendo inoltre due denti e constatando vari tagli sul volto. Come riportato da ‘Il Resto del Carlino’, Alonso dovrebbe partecipare ai test pre-campionato in Bahrein, entro marzo, considerando che al termine del medesimo mese avrà inizio il Mondiale. Lo scontro, comunque, non sembra poter essere talmente rilevante da precludere ad Alonso la strada verso i ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021)si è reso sfortunatamente protagonista di un incidente stradale, a Lugano, venendo travolto da un’automobile mentre si accingeva ad allenarsi con la propria bicicletta. La causa del suddetto incidente sarebbe stata il disrispetto di uno, sebbene la dinamica precisa non sia stata completamente ricostruita, né tantomeno confermata dalle parti.ha riportato delle fratture, perdendo inoltre due denti e constatando vari tagli sul volto. Come riportato da ‘Il Resto del Carlino’,dovrebbe partecipare ai test pre-campionato in, entro marzo, considerando che al termine del medesimoavrà inizio il Mondiale. Lo scontro, comunque, non sembra poter essere talmente rilevante da precludere adla strada verso i ...

