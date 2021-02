È uscito Super Mario 3D World + Bowser’s Fury per Nintendo Switch (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Foto: Nintendo)Ufficiale oggi 12 febbraio uno dei giochi per Nintendo Switch più attesi ossia Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, una nuova avventura con un’interessante dinamica di gioco in multiplayer locale e online. Si potranno vestire i panni di Mario, ma anche di Luigi, Toad e persino della Principessa Peach per salvare il Regno delle fate. Tra le novità più attese, la modalità speciale in cui si lotta contro un gigantesco e infuriato Bowser e il potenziamento Super campanella che trasforma l’idraulico baffuto in un gattone dorato. Lo avevamo inserito tra le esclusive per Switch più attese del 2021 e il giorno di Super Mario 3D World + ... Leggi su wired (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Foto:)Ufficiale oggi 12 febbraio uno dei giochi perpiù attesi ossia3D, una nuova avventura con un’interessante dinamica di gioco in multiplayer locale e online. Si potranno vestire i panni di, ma anche di Luigi, Toad e persino della Principessa Peach per salvare il Regno delle fate. Tra le novità più attese, la modalità speciale in cui si lotta contro un gigantesco e infuriato Bowser e il potenziamentocampanella che trasforma l’idraulico baffuto in un gattone dorato. Lo avevamo inserito tra le esclusive perpiù attese del 2021 e il giorno di3D+ ...

walterwhiteITA : È uscito Super Mario 3D World + Bowser’s Fury per Nintendo Switch - carletto18 : Roussea! Un super computer uscito dai film di Fantascienza che per ora, ripeto per ora, e al volere di Grillo. #staseraitalia - GiuliaMatranga : RT @maparliamodime: Io penso proprio che tommy appena uscito e vedrà tutte le cose pazzeski che abbiamo fatto tra hashtag, share, petizioni… - Federica16001 : RT @maparliamodime: Io penso proprio che tommy appena uscito e vedrà tutte le cose pazzeski che abbiamo fatto tra hashtag, share, petizioni… - maparliamodime : Io penso proprio che tommy appena uscito e vedrà tutte le cose pazzeski che abbiamo fatto tra hashtag, share, petiz… -