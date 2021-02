“È finita”. Alessandro Di Battista, la notizia arriva nella notte ed è devastante (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ha sorvolato su governi come quello giallo verde, non ha reagito ai tanti decreti Salviniani (così tanto lontani dalla sua visione della vita e della politica), ma poi decide di mettere un punto per non sostenere uno dei personaggi più rispettabili del mondo intero. Alessandro Di Battista lascia il Movimento 5 stelle: “Stavolta non ce la faccio. Da diverso tempo non sono in accordo con alcune scelte del M5S, è più che legittimo. Non posso far altro che farmi da parte. Da ora in poi non parlerò più a nome del Movimento 5 Stelle anche perché in questo momento il Movimento non parla a nome mio”. Dibba si esprime così dopo il voto su Rousseau che ha detto sì al sostegno al governo di Mario Draghi. “Ho grandissimo rispetto per la decisione degli iscritti. Reputo gli attivisti e coloro che votano persone raziocinanti, persone perbene che non si lasciano ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ha sorvolato su governi come quello giallo verde, non ha reagito ai tanti decreti Salviniani (così tanto lontani dalla sua visione della vita e della politica), ma poi decide di mettere un punto per non sostenere uno dei personaggi più rispettabili del mondo intero.Dilascia il Movimento 5 stelle: “Stavolta non ce la faccio. Da diverso tempo non sono in accordo con alcune scelte del M5S, è più che legittimo. Non posso far altro che farmi da parte. Da ora in poi non parlerò più a nome del Movimento 5 Stelle anche perché in questo momento il Movimento non parla a nome mio”. Dibba si esprime così dopo il voto su Rousseau che ha detto sì al sostegno al governo di Mario Draghi. “Ho grandissimo rispetto per la decisione degli iscritti. Reputo gli attivisti e coloro che votano persone raziocinanti, persone perbene che non si lasciano ...

