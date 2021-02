Draghi scioglie la riserva | 23 ministri nel suo Governo

(Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il premier incaricato Marioha sciolto lae ha accettato l’incarico di formare un nuovo. Lo ha annunciato il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, dopo il colloquio tra il capo dello Stato Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio incaricato, durato circa 40 minuti. Mattarella ha anche firmato i decreti di nomina dei. Il giuramento sarà domani alle 12.Nell’esecutivo isono 23, di cui 15 politici e 8 tecnici. Federico D’Incà, in quota 5 Stelle, viene confermato ministro per i Rapporti con il Parlamento, confermata anche la pentastellata Fabiana Dadone che lascia però il ministero della Pubblica Amministrazione per approdare alle Politiche Giovanili, resta Elena Bonetti, ministra dimissionaria di Italia ...

you_trend : ?? #BREAKING Mario #Draghi scioglie la riserva. A breve sarà resa nota la lista dei ministri. Giuramento domani alle 12.00. - MediasetTgcom24 : Draghi scioglie la riserva e accetta l'incarico #GovernoDraghi - SkyTG24 : ?? Mario #Draghi al Colle scioglie la riserva ?? La lista dei ministri ?? - il_mio_giornale : Draghi scioglie la riserva: ecco i suoi ministri - danyrossoverde : Governo, Draghi scioglie la riserva e annuncia i ministri: Franceschini alla Cultura, Cartabia alla Giustizia, Fran… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi scioglie

Marioha sciolto la riserva. Il presidente del Consiglio incaricato, salito al Quirinale intorno alle 19, dopo un'ora di colloquio col presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha comunicato la ...Il presidente incaricato accetta l'incarico ela riserva, sabato 13 il giuramento Catia Bastioli non sarà nuovo ministro del Governo. Il neo presidente del consiglio ha letto al Quirinale la lista dei ministri, e non c'è la ...I contatti con quest'ultimi li ha tenuti Mattarella, Draghi si è occupato soltanto di avere colloqui con alcuni tecnici pronto per i posti chiave del suo dicastero. Metodo militare, 'i colloqui segret ...Mario Draghi, ex presidente della Bce, è salito al Colle per comunicate la lista dei Ministri che faranno parte del suo nuovo governo. È attesa per la lista dei ministri, che il premier comunicherà al ...