Davide Costanzo e Karim Zedadka | i due baby calciatori del Napoli chiamati dall’esame Juventus

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilsi prepara per la partita della 22esima giornata del campionato di Serie A contro la, l’allenatore Gennaro Gattuso dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa, il tecnico ha deciso di convocare, classe 2002 e, classe 2000. Il club è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro l’Atalanta, in campionato l’obiettivo è almeno conquistare la qualificazione in Champions League e le prossime partite saranno fondamentali. Chi èè un difensore centrale del, è un classe 2002 ma dotato di un enorme potenziale dal punto di vista fisico e tecnico. Ha già dimostrato di essere pronto per importanti ...

CalcioWeb : Tutto su #DavideCostanza e #KarimZedadka, i due baby talenti del @sscnapoli chiamati per la Juventus - SerieBNewsCom : ?? #AtalantaNapoli, #Gattuso senza #Manolas e #Koulibaly e il tecnico convoca il giovane #Costanzo: ecco il suo prof… - ContropiedeA : Tony Cioffi, Davide Costanzo e Karim Zedadka sono i tre baby scelti da Gattuso in piena emergenza - Guido17595958 : @jo19N26 @gcostanzo85 Seriamente esiste un Davide Costanzo della primavera che è stato convocato. È terzino sinistro e dicono sia valido - Paroladeltifoso : Ecco chi è Davide Costanzo, il volto nuovo tra i convocati azzurri -

CalcioWeb

Infatti al tecnico del Napoli sono rimasti solo quattro difensori disponibili, e in caso di nuovo infortunio o adatterà qualcuno al ruolo oppure dovrà buttare nella mischia, classe ...