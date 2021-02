Covid | la variante inglese arriva a Torino

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La tanto temutadelta anche a. E i casi sono già molti. A lanciare l’allarme è l’ospedale Amedeo di Savoia dove nei laboratori viene isolato ogni giorno il ceppodel virus, che ha una più potente capacità di diffusione e una maggiore resistenza a cure e vaccini. Per gli epidemiologi, inoltre, ormai non serve più risalire in dietro nei contatti per verificare da dove arrivi, anzi il numero di casi registrati dimostrerebbe che ormai il virus dalla Gran Bretagna si è stabilizzato anche in Italia.: tre casi al giorno In particolare la media registrata all’Amedeo di Savoia è di 3 casi al giorno, un dato significativo che è ora sul tavolo dell’Istituto superiore ...