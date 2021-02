Coronavirus, troppi contagi in città: Massa Lubrense diventa zona (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMassa Lubrense (Na) – “Nella mattinata di oggi, attraverso la piattaforma regionale, l’Unità di crisi ha segnalato un alert per Massa Lubrense in quanto i dati a disposizione identificano il Comune come zona rossa. L’Unità di crisi regionale ha segnalato ‘l’alert’ al Comune di Massa Lubrense, che sta per emanare un’ordinanza sindacale che evidenzi come zona rossa l’area comunale. “Alla luce delle evidenze scientifiche segnalateci sono quindi in dovere di emanare una ordinanza per l’adozione delle misure previste a livello nazionale per le zone rosse. L’ordinanza in fase di elaborazione sarà pubblicata in giornata ed andrà in vigore da domani e fino al 28 febbraio e sarà inviata a tutte le forze dell’ordine del territorio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “Nella mattinata di oggi, attraverso la piattaforma regionale, l’Unità di crisi ha segnalato un alert perin quanto i dati a disposizione identificano il Comune comerossa. L’Unità di crisi regionale ha segnalato ‘l’alert’ al Comune di, che sta per emanare un’ordinanza sindacale che evidenzi comerossa l’area comunale. “Alla luce delle evidenze scientifiche segnalateci sono quindi in dovere di emanare una ordinanza per l’adozione delle misure previste a livello nazionale per le zone rosse. L’ordinanza in fase di elaborazione sarà pubblicata in giornata ed andrà in vigore da domani e fino al 28 febbraio e sarà inviata a tutte le forze dell’ordine del territorio ...

