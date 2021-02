Capodanno cinese 2021, che la festa abbia inizio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Inizia oggi, 12 febbraio, il Capodanno cinese, che culmina il 22 con la festa delle Lanterne. 2021 anno del Bue, simbolo di stabilità 2021, anno del Bue secondo il calendario cinese che si prepara a festeggiarne l’inizio, che cade oggi 12 febbraio. Ricorrenza che ormai ha varcato i confini del Sol Levante e si è diffusa in tante metropoli, da New York a Milano, dove le comunità asiatiche sono sempre più numerose e vivaci. I festeggiamenti, in versione on line per via delle misure anti-Covid, si susseguono numerose per festeggiare questa ricorrenza che vanta oltre 4mila anni di storia. Andiamo a vedere più in dettaglio questa tradizione. Capodanno cinese o festa di Primavera Chiamato anche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Inizia oggi, 12 febbraio, il, che culmina il 22 con ladelle Lanterne.anno del Bue, simbolo di stabilità, anno del Bue secondo il calendarioche si prepara a festeggiarne l’, che cade oggi 12 febbraio. Ricorrenza che ormai ha varcato i confini del Sol Levante e si è diffusa in tante metropoli, da New York a Milano, dove le comunità asiatiche sono sempre più numerose e vivaci. I festeggiamenti, in versione on line per via delle misure anti-Covid, si susseguono numerose per festeggiare questa ricorrenza che vanta oltre 4mila anni di storia. Andiamo a vedere più in dettaglio questa tradizione.di Primavera Chiamato anche ...

