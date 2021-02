Calcio, tra Bologna e Benevento finisce 1-1. Segnano Sansone e Viola (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A Calcio 2020-2021 tra Bologna e Benevento si è concluso con un pareggio. Il risultato finale è stato un 1-1 che, in fin dei conti, non fa male a nessuno dei due sodalizi. Entrambe le squadre, infatti, si trovano a 24 punti in classifica e, in attesa degli altri match, hanno nove punti di margine sulla zona retrocessione. Il match si è aperto con Sansone che ha trovato il goal dopo appena un minuto. L’azzurro ha spedito in rete un tiro di Barrow deviato da Glik. Il Benevento, ad ogni modo, ha reagito bene e ha avuto una doppia occasione al quindicesimo con Viola prima e Caprari poi, il quale ha preso il palo. Nel prosieguo del primo tempo, le due squadre hanno leggermente rallentato i ritmi e il risultato è rimasto bloccato fino al ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A2020-2021 trasi è concluso con un pareggio. Il risultato finale è stato un 1-1 che, in fin dei conti, non fa male a nessuno dei due sodalizi. Entrambe le squadre, infatti, si trovano a 24 punti in classifica e, in attesa degli altri match, hanno nove punti di margine sulla zona retrocessione. Il match si è aperto conche ha trovato il goal dopo appena un minuto. L’azzurro ha spedito in rete un tiro di Barrow deviato da Glik. Il, ad ogni modo, ha reagito bene e ha avuto una doppia occasione al quindicesimo conprima e Caprari poi, il quale ha preso il palo. Nel prosieguo del primo tempo, le due squadre hanno leggermente rallentato i ritmi e il risultato è rimasto bloccato fino al ...

Finisce 1-1 il match del Dall’ara tra la squadra di Mihajlovic e di Inzaghi Bologna e Benevento hanno aperto la 22a giornata di campionato. Sotto la neve del Dall’ara, ad andare in vantaggio dopo appe ...

Calcio, tra Bologna e Benevento finisce 1-1. Segnano Sansone e Viola

L'anticipo della ventiduesima giornata di Serie A calcio 2020-2021 tra Bologna e Benevento si è concluso con un pareggio. Il risultato finale è stato un 1-1 che, in fin dei conti, non fa male a nessun ...

