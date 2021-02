Bright Memory | Infinite in un nuovo trailer sul malvagio Generale Lin | villain dell' adrenalinico action FPS

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Lo sviluppatore FYQD-Studio ha pubblicato undedicato all'FPS. Ilè stato pubblicato per celebrare il capodanno cinese ed è disponibile in due parti. La prima parte mostra ilLin, mentre la seconda parte offre un breve assaggio del gameplay del gioco. Il gioco arriverà su Xbox Series X, Xbox One, PS4, PS5 e PC tramite Steam nel 2021. Leggi altro...

Lo sviluppatore FYQD - Studio ha pubblicato un nuovo trailer dedicato all'adrenalinico FPS: Infinite . Il trailer è stato pubblicato per celebrare il capodanno cinese ed è disponibile in due parti. La prima parte mostra il malvagio Generale Lin, mentre la seconda parte offre