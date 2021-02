Atac | Politi | Raggi trionfante ma realtà è diversa

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma – “Il Sindaco continua ad esporre numeri trionfalistici su, ma la realta’ e’ ben. Dalla tarantella dei manager che si sono alternati alla guida dell’azienda a non essere mai riuscita ad affrontare il problema covid. Flotta insufficiente e coinvolgimento dei bus turistici attuato senza alcuna strutturalita’.” “potrebbe funzionare realmente, uscendo anche dalla diatriba pubblico-privato, investendo nelle prospettive aziendali. Abbiamo professionalita’ importati che potrebbero essere spese per allargare anche il campo d’azione della municipalizzata, ma per farlo serve una Giunta capitolina che supporti realmente un nuovo piano industriale d’espansione”. Cosi’ in un comunicato Maurizio, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina.