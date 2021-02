(Di venerdì 12 febbraio 2021) della Logan; ecco cosa accadrà oggi. Tutto pronto per una nuova, attesissima puntata di. Puntate ricche di colpi di scena, quelle della soap in onda negli ultimi giorni. E, nella puntata di ieri, c’è stata un’incredibile rivelazione:non è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

UgoBaroni : RT @redazionetvsoap: #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #12febbraio - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni dal 15 al 20 febbraio 2021 | Brooke sola al Ringraziamento | Ridge sceglie Shauna! - infoitcultura : BEAUTIFUL | anticipazioni 11 febbraio | THOMAS è vivo e sconvolge HOPE - infoitcultura : Beautiful | anticipazioni americane | chi è il padre del bambino di Steffy? Il Verdetto - infoitcultura : Beautiful, le anticipazioni dell'11 febbraio: Ridge deluso da Brooke e Hope -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Beautiful

12 febbraio: Thomas spiega ad Hope perchè non le ha detto di essere vivo, Brooke scopre tutto. Thomas è vivo: Hope non riesce a credere ai suoi occhi. Da quando il ragazzo è ...E' a questo punto che capirà di dover intervenire per allontanare per sempre il Forrester dalla sua bambina! Qui la trama completa diScopriamo tutte lesettimanali di ...Anticipazioni Beautiful venerdì 12 febbraio: Brooke scopre che Thomas è vivo, la reazione shock della Logan; ecco cosa accadrà oggi. Anticipazioni Beautiful venerdì 12 febbraio: Brooke scopre che Thom ...Anticipazioni, novità e aggiornamenti di Beautiful e Tempesta d’amore di oggi Venerdì 12 Febbraio. Cristoph scopre la verità: ...