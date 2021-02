Ai Ministeri 8 donne e 15 uomini. La prima 'stecca' del Governo Draghi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 12 febbraio 2021) L’unica che ha detto di No aè una donna, ripetono in queste ore gli ammiratori di Giorgia Meloni. In compenso, lui ha detto di No a diverse. O forse lo hanno fatto loro: i partiti. Il, alla fine, nasce con 23 ministri (più il premier 24) di cui 8. Un terzo, il 32% a essere precisi. Ben al di sotto della “squadra in rosa” di cui si favoleggiava nei giorni scorsi, sull’onda delle abitudini dell’ex presidente della Bce di valorizzare la competenza professionale femminile. E invece, per questa volta il titolo “Tutte ledel presidente” non si farà. Sono state rispettate le indiscrezioni sul mix tra tecnici e politici, sul “manuale Cencelli” dell’operazione e sull’assenza dei leader. Ma quella sul 50% diè naufragata. Con una ...