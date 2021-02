Tales from the Borderlands di Telltale sta per tornare disponibile negli store (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tales from the Borderlands di Telltale Games, un'avventura narrativa ispirata alla popolare serie di Gearbox, tornerà finalmente negli store digitali mercoledì prossimo, 17 febbraio, dopo la sua rimozione a metà del 2019. Tales from the Borderlands è stato originariamente pubblicato nel 2014. Il gioco offre un'avventura di cinque episodi divertente e sorprendentemente toccante incentrata sul dipendente di Hyperion Rhys (interpretato da Troy Baker) e Fiona (Fiona Bailey) mentre tentano individuare e aprire un Vault. Segue la solita formula di avventura narrativa cinematografica in stile TellTales, con una trama sorprendentemente avvincente, un cast di personaggi immensamente simpatico e scene brillanti. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 febbraio 2021)thediGames, un'avventura narrativa ispirata alla popolare serie di Gearbox, tornerà finalmentedigitali mercoledì prossimo, 17 febbraio, dopo la sua rimozione a metà del 2019.theè stato originariamente pubblicato nel 2014. Il gioco offre un'avventura di cinque episodi divertente e sorprendentemente toccante incentrata sul dipendente di Hyperion Rhys (interpretato da Troy Baker) e Fiona (Fiona Bailey) mentre tentano individuare e aprire un Vault. Segue la solita formula di avventura narrativa cinematografica in stile Tell, con una trama sorprendentemente avvincente, un cast di personaggi immensamente simpatico e scene brillanti. Leggi altro...

