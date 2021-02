Supplenze: scuole cercano insegnanti in tutta Italia, soprattutto Matematica e Fisica. Scadenza domande (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ecco le prossime scadenze per candidarsi come insegnante: al di là dell'invio generalizzato delle MAD domande di messa a disposizione, bisogna fare attenzione alle scuole che propongono un interpello nazionale. In quel caso vuol dire che oltre ad essere esaurite le graduatorie, non sono disponibili neanche domande di messa a disposizione, quindi potrebbe essere "un'occasione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ecco le prossime scadenze per candidarsi come insegnante: al di là dell'invio generalizzato delle MADdi messa a disposizione, bisogna fare attenzione alleche propongono un interpello nazionale. In quel caso vuol dire che oltre ad essere esaurite le graduatorie, non sono disponibili neanchedi messa a disposizione, quindi potrebbe essere "un'occasione". L'articolo .

leoncina__ : Mia zia: se vuoi fare le supplenze nelle scuole dimmelo che ti aiuto a capire le grafuatorie, poi tu che hai compet… - fragi____ : Per iniziare a fare le supplenze nelle scuole sono necessari tutti i cfu richiesti per le relative classi di concor… - BidellaStella : Come siamo messi con le supplenze nelle scuole? Mia figlia dice che è arrivato un sostituto laureato da un mese.… - TecnicaScuola : Stipendi supplenze brevi e Covid, entro il 13 febbraio le scuole dovranno autorizzare i ratei --… -