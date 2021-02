Scivolò sui gradini dello stadio Olimpico, per la Cassazione deve essere risarcito (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - Scivolò sui gradini dello stadio Olimpico, dove era in corso una partita di calcio, a causa di un liquido oleoso a terra e, per questo, aveva citato in giudizio Coni Servizi spa (oggi denominato Sport e Salute spa, ndr): protagonista della storia, un uomo al quale oggi la Cassazione ha dato ragione, e che dovrà quindi essere risarcito dalla società. Dai giudici di merito pronunce discordi sul caso Il ricorrente aveva intrapreso la causa nei confronti di Coni Servizi, quale ente proprietario dello stadio, imputandogli una responsabilità da "omessa custodia": in primo grado, il suo ricorso era stato respinto, poichè il giudice, dall'istruttoria effettuata, aveva dedotto che il liquido che aveva causato la caduta ... Leggi su agi (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI -sui, dove era in corso una partita di calcio, a causa di un liquido oleoso a terra e, per questo, aveva citato in giudizio Coni Servizi spa (oggi denominato Sport e Salute spa, ndr): protagonista della storia, un uomo al quale oggi laha dato ragione, e che dovrà quindidalla società. Dai giudici di merito pronunce discordi sul caso Il ricorrente aveva intrapreso la causa nei confronti di Coni Servizi, quale ente proprietario, imputandogli una responsabilità da "omessa custodia": in primo grado, il suo ricorso era stato respinto, poichè il giudice, dall'istruttoria effettuata, aveva dedotto che il liquido che aveva causato la caduta ...

