Rivian - Allo studio una fabbrica in Europa

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Lapotrebbe costruire unain. Alcune indiscrezioni riportate da Bloomberg, infatti, vorrebbero la Casa americana impegnata nella ricerca di un sito nel Vecchio continente dove realizzare un nuovo impianto dedicato all'assemblaggio dei suoi veicoli elettrici. Cosa sappiamo. L'azienda si sarebbe rivolta alla JLL, una società che si occupa di servizi immobiliari commerciali. Per il momento si sa ancora poco, ma lodi fattibilità include Paesi dell'Unione, come Germania e Ungheria, e altri extra Ue, come il Regno Unito. Secondo quanto riferito, lainizialmente dovrebbe produrre il furgone elettrico per le consegne progettato per Amazon, per poi iniziare l'assemblaggio dei modelli di serie, ossia la Suv R1S e il pick-up R1T.