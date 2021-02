Rakitic segna e non esulta contro il Barcellona | «Tanto rispetto | ma vogliamo la finale»

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ivanha parlato del golto in Copa del Rey alIvan, centrocampista del Siviglia, hato al suo exnell’andata della semidi Copa del Rey terminata 2-0. Ai microfoni del Partidazo de Cope, il croato ha parlato del gol messo a segno. «Sappiamo che questo è un ottimo risultato, ma allo stesso tempo nulla è ancora deciso dato che c’è la gara di ritorno. Siamo molto felici del risultato e di come abbiamo giocato fino alla fine ma ilè ile c’è ancora il ritorno. Perché non ho festeggiato dopo il gol? L’avevo detto. Ho moltoper il. Ho passato lì sei anni fantastici. Sono contento di averto ...

Il centrocampista del Sivigilia Ivanha parlato del gol segnato in Copa del Rey al ...... visto che è proprio il Rayo a passare in vantaggio con Fran García , chein tap - in al 63 ... c è la doppietta di de Jong , poi la chiudegià al 38 . Un bel biglietto da visita per il ...Al 90' è ancora Messi a tentare di tenere a galla il Barcellona: il suo calcio di punizione basso è però parato in tuffo da Bounou. L'azione blaugrana è tambureggiante, ma è il Siviglia ad acciuffare ...Ivan Rakitic ha parlato del gol segnato in Copa del Rey al Barcellona. Ivan Rakitic, centrocampista del Siviglia, ha segnato al suo ex Barcellona nell’andata della semifinale di ...