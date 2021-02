Mondiali di Cortina - Mobilità sotto controllo con Targa Telematics (Di giovedì 11 febbraio 2021) Finalmente arriva il sole sui Mondiali di sci di Cortina, che oggi possono finalmente partire. Malgrado l'assenza di pubblico, le strade montane della perla delle Dolomiti saranno utilizzate come un test per monitorare il traffico sul territorio e fornire un flusso continuo di dati per garantirne la sicurezza e definire una logistica ottimale durante l'evento, grazie a un'innovativa piattaforma di infoMobilità sviluppata da Targa Telematics, che fornisce anche al pubblico informazioni in tempo reale attraverso un'applicazione per la pianificazione intelligente dei viaggi. L'azienda italiana, attiva da oltre vent'anni nel settore dell'Information techology per la Mobilità, in sostanza, monitorerà la flotta di navette che saranno impiegate nelle due settimane iridate per garantire gli ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 11 febbraio 2021) Finalmente arriva il sole suidi sci di, che oggi possono finalmente partire. Malgrado l'assenza di pubblico, le strade montane della perla delle Dolomiti saranno utilizzate come un test per monitorare il traffico sul territorio e fornire un flusso continuo di dati per garantirne la sicurezza e definire una logistica ottimale durante l'evento, grazie a un'innovativa piattaforma di infosviluppata da, che fornisce anche al pubblico informazioni in tempo reale attraverso un'applicazione per la pianificazione intelligente dei viaggi. L'azienda italiana, attiva da oltre vent'anni nel settore dell'Information techology per la, in sostanza, monitorerà la flotta di navette che saranno impiegate nelle due settimane iridate per garantire gli ...

