Mondiali Cortina 2021: Kriechmayr vince Super-G maschile, Paris 4°. Risultati e classifica (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'austriaco vincent Kriechmayr ha vinto il Super-G maschile dei Mondiali di sci alpino 2021. Il classe 1991 ha fermato il cronometro in 1'19"41, conquistando il suo primo oro iridato in carriera. Argento per la sorpresa di giornata, il tedesco Romed Baumann: partito con il pettorale numero 20, si è reso protagonista di una gara in crescendo conclusa a soli 7 centesimi dall'austriaco. Boccone amaro per Alexis Pinturault, bronzo a 38 centesimi di ritirardo, e soprattutto per Dominik Paris: l'azzurro, campione uscente in Super-G ad Aare 2019, ha accarezzato a lungo un terzo posto che avrebbe voluto dire molto per la sua fiducia. E invece la prova Superlativa di Baummann lo ha scalzato dal podio. Più lontani gli altri italiani: Emanuele ...

