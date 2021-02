Meteo Neve – Neve copiosa non solo in pianura: ecco tutte le citta a rischio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nelle prossime ore l’irruzione di una massa d’aria gelida artica in discesa dalla Russia darà il via ad una fase molto movimentata su tutta l’Italia. Oltre al crollo delle temperature, tra poco scenderà anche la Neve, a tratti copiosa con fiocchi che si spingeranno fin sulle pianure e localmente sulle coste. Facciamo il punto della situazione individuando le città Leggi su periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nelle prossime ore l’irruzione di una massa d’aria gelida artica in discesa dalla Russia darà il via ad una fase molto movimentata su tutta l’Italia. Oltre al crollo delle temperature, tra poco scenderà anche la, a tratticon fiocchi che si spingeranno fin sulle pianure e localmente sulle coste. Facciamo il punto della situazione individuando le città

DPCgov : ???? #allertaARANCIONE, venerdì #12febbraio, per rischio idraulico nel Lazio. ???? #allertaGIALLA meteo-idro in tre reg… - 3BMeteo : Aggiornamento #meteoweekend dell'#11febbraio Il gelo siberiano interesserà il nostro Paese da venerdì 12 alla pros… - DPCgov : ????? Maltempo: in arrivo temporali e venti di burrasca su gran parte del Paese, neve sui settori alpini. Leggi il c… - MoliPietro : Meteo Neve – Neve copiosa non solo in pianura: ecco tutte le citta a rischio - SABAHI5II : RT @TittaMeucci: Attivata da stasera presso la @ProtCivComuneFi l'unita di crisi per fronteggiare l'allarme meteo per neve e ghiaccio previ… -