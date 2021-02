Mediolanum, in 2020 utile netto a 434,5 mln (Di giovedì 11 febbraio 2021) Milano, 11 feb. (Adnkronos) - Banca Mediolanum archivia il 2020 con un utile netto pari a 434,5 milioni, con il contributo positivo di tutte le linee di business, peraltro inferiore rispetto al 2019 (565,4 milioni) principalmente per minori performance fees, particolarmente elevate nel 2019. Lo rende noto il Gruppo. La consistente raccolta netta in prodotti gestiti ha contribuito a portare le commissioni ricorrenti a 1.220 milioni, nuovo record storico per i ricavi da core business, mentre il margine da interessi è pari a 247,7 milioni, in crescita del 4% anno su anno e in controtendenza rispetto al mercato, fortemente sostenuto durante tutto l'anno dalle erogazioni alla clientela. Il margine operativo ha raggiunto i 389,5 milioni: l'impatto dei costi legati a Flowe, nuova iniziativa che ha raggiunto in pochi mesi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Milano, 11 feb. (Adnkronos) - Bancaarchivia ilcon unpari a 434,5 milioni, con il contributo positivo di tutte le linee di business, peraltro inferiore rispetto al 2019 (565,4 milioni) principalmente per minori performance fees, particolarmente elevate nel 2019. Lo rende noto il Gruppo. La consistente raccolta netta in prodotti gestiti ha contribuito a portare le commissioni ricorrenti a 1.220 milioni, nuovo record storico per i ricavi da core business, mentre il margine da interessi è pari a 247,7 milioni, in crescita del 4% anno su anno e in controtendenza rispetto al mercato, fortemente sostenuto durante tutto l'anno dalle erogazioni alla clientela. Il margine operativo ha raggiunto i 389,5 milioni: l'impatto dei costi legati a Flowe, nuova iniziativa che ha raggiunto in pochi mesi ...

