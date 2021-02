Maschere e mascherine invadono il web: il tradizione Carnevale di Solignano si sposta online (Di venerdì 12 febbraio 2021) Quest'anno avrebbe dovuto essere la 40 a edizione del Carnevale di Solignano, la tradizionale kermesse organizzata dall'associazione Carnevale dei Ragazzi di Solignano con il patrocinio del Comune di ... Leggi su modenatoday (Di venerdì 12 febbraio 2021) Quest'anno avrebbe dovuto essere la 40 a edizione deldi, la tradizionale kermesse organizzata dall'associazionedei Ragazzi dicon il patrocinio del Comune di ...

