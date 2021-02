La Asl di La Spezia inserisce gli omosessuali tra i soggetti a rischio Covid (Di giovedì 11 febbraio 2021) Clamoroso e vergognoso errore commesso dalla Asl di La Spezia che nel modulo per la prenotazione del vaccino anti Covid, inserisce le persone omosessuali come soggetti a rischio, insieme a tossicodipendenti e soggetti dediti alla prostituzione. Il fatto è stato segnalato da Ferruccio Sansa, consigliere della regione Liguria. omosessuali tra i soggetti a rischio Covid “Speravamo fosse un fake, invece è tutto vero” – scrive Sansa sulla sua pagina Facebook – “Chiediamo alla Regione, ad Alisa e alla Asl5 come sia stato possibile inserire, senza la minima prova scientifica, l’essere omosessuali tra le categorie di soggetti a rischio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Clamoroso e vergognoso errore commesso dalla Asl di Lache nel modulo per la prenotazione del vaccino antile personecome, insieme a tossicodipendenti edediti alla prostituzione. Il fatto è stato segnalato da Ferruccio Sansa, consigliere della regione Liguria.tra i“Speravamo fosse un fake, invece è tutto vero” – scrive Sansa sulla sua pagina Facebook – “Chiediamo alla Regione, ad Alisa e alla Asl5 come sia stato possibile inserire, senza la minima prova scientifica, l’esseretra le categorie di...

eziomauro : 'Omosessualità comportamento a rischio Covid'. L'incredibile documento della Asl 5 di La Spezia - repubblica : ?? Coronavirus, cosi' in un documento dell'Asl 5 a La Spezia: 'Omosessualita' comportamento a rischio Covid' - fattoquotidiano : “L’omosessualità è comportamento a rischio Covid”: l’errore discriminatorio della Asl di La Spezia - gattorosarosa : RT @Iperbole_: Per l'ASL5 di La Spezia l'omosessualità è tra i comportamenti a rischio Covid come prostituzione e tossicodipendenza. Non… - MaelaVerde : RT @f_ronchetti: Secondo la ASL di La Spezia, tossicodipendenza, prostituzione e omosessualità sono comportamenti a rischio #COVID19. Il co… -