Juventus-Inter | la Procura Figc apre un’inchiesta | convocato il quarto uomo Chiffi

La Procura della Figc, presieduta da Giuseppe Chinè, ha appena aperto un'inchiesta "relativa ai comportamenti di dirigenti e tesserati bianconeri e nerazzurri durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia Juventus-Inter. A riguardo – come sottolinea l'Ansa – è già stato convocato il quarto uomo Daniele Chiffi". In mattinata il Giudice Sportivo non aveva sottolineato nessun comportamento scorretto e nessuna sanzione né ad Andrea Agnelli e né ad Antonio Conte, protagonisti di insulti e gestacci. Stessa cosa per quel che concerne il presunto diverbio tra i dirigenti Fabio Paratici e Gabriele Oriali. La palla dunque passa in mano alla Procura della Federcalcio che si è subito attivata.

juventusfc : Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª vo… - juventusfc : Un ultimo sguardo alla serata di ieri. Vi va? ?? Tutte le statistiche dopo #JuveInter ?? - Glongari : Non risulta nessun contatto nè formale nè informale tra la #Juventus e #Barella per indurlo a rompere con l’#Inter. @tvdellosport - ivanfcardia : La Procura FIGC ha aperto un’inchiesta sul comportamento di dirigenti e tesserati della Juventus e dell’Inter dura… - passione_inter : ULTIM'ORA La Procura federale ha aperto un'inchiesta sugli scontri relativi a Juventus-Inter. Convocato il quarto uomo Chiffi -