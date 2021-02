Impennata di contagi in Abruzzo | arriva la conferma | “Variante inglese nella metà dei casi”

(Di giovedì 11 febbraio 2021)diinla. Secondo i risultati preliminari dello studio voluto dall’Istituto Superiore di Sanità, ladeidi Coronavirus accertati tra giovedì e venerdì scorsi nelle province di Pescara e Chieti, in, è riconducibile ad una, molto probabilmente quella. Intanto,regione continuano ad aumentare i: nell’ultima settimana +25% di nuove infezioni. Continua a crescere l’allarme varianti Covid nelle regioni dell’Italia centrale. Dopo Umbria e Molise,lache anche ladeidi Coronavirus accertati tra giovedì e ...

cri_2020 : RT @Cartabellotta: Riaprire i confini tra #Regioni è una follia Guardate al caso #Umbria prima di decidere Diffusione #varianti #SARS_CoV_… - __dummy : RT @Cartabellotta: Riaprire i confini tra #Regioni è una follia Guardate al caso #Umbria prima di decidere Diffusione #varianti #SARS_CoV_… - globalistIT : - Cinziadandrea : RT @Cartabellotta: Riaprire i confini tra #Regioni è una follia Guardate al caso #Umbria prima di decidere Diffusione #varianti #SARS_CoV_… - coledoni : RT @Cartabellotta: Riaprire i confini tra #Regioni è una follia Guardate al caso #Umbria prima di decidere Diffusione #varianti #SARS_CoV_… -

Ultime Notizie dalla rete : Impennata contagi

Fanpage.it

...critiche come quelle dell'Umbria dove le nuove varianti hanno determinato rapidamente un'... i cuivengono monitorati regolarmente dall'Istituto superiore di sanità - precisa Gimbe - . ...'Con i confini tra Regioni riaperti rischiamo una nuovadi ...L'appello del presidente della fondazione Gimbe a Draghi: "Servono decisioni tempestive perché la corsa del virus e delle sue varianti non rallenta certo per una crisi di Governo" ...-64% nelle ultime 3 settimane Crollano i contagi da coronavirus tra gli operatori sanitari con un -64% nelle ultime 3 settimane, lo segnala la Fondazione Gimbe nel suo ultimo monitoraggio sula situazi ...