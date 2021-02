Il finale di Balthazar 3 l’11 febbraio | a quando la quarta stagione con una nuova protagonista?

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Giovedì 11Fox Crime trasmette ildi3, con gli ultimi due degli otto episodi di cui è composta la. Il poliziesco di produzione francese, con protagonisti un medico legale e una capitana di polizia, segue il classico schema della coppia di investigatori dalle competenze, abilità e caratteri molto diversi, costretti ad unire le forze per contribuire alla risoluzione di misteriosi delitti. Ildi3 è stato trasmesso in prima visione in Francia lo scorso dicembre, dopodiché il poliziesco è arrivato in Italia in prima visione assoluta sul canale satellitare Fox Crime della piattaforma Sky dal 7 gennaio scorso. Ora ildi3 chiude la programmazione con l’ultimo appuntamento previsto ...