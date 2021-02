Il dopo scrutini: come organizzare recupero delle insufficienze. Esempio circolare ai docenti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il combinato disposto del D.M. 80/2007 e dell’O.M. 92/2007 mette in capo alle Istituzioni Scolastiche la realizzazione di attività di sostegno e recupero. Il Liceo Scientifico Statale Paolo Frisi di Monza ha proposto una delibera avente oggetto “Attività di recupero e sostegno - Schema delle iniziative” per fissare e definire meglio il recupero delle insufficienze del primo periodo didattico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il combinato disposto del D.M. 80/2007 e dell’O.M. 92/2007 mette in capo alle Istituzioni Scolastiche la realizzazione di attività di sostegno e. Il Liceo Scientifico Statale Paolo Frisi di Monza ha proposto una delibera avente oggetto “Attività die sostegno - Schemainiziative” per fissare e definire meglio ildel primo periodo didattico. L'articolo .

orizzontescuola : Il dopo scrutini: come organizzare recupero delle insufficienze. Esempio circolare ai docenti - orfeobossini : @scrip La scuola a giugno non dovrebbe essere un tabù, vista la situazione straordinaria. Dipende da come la si org… - scarletthinks : forse lo avevo già scritto, ma ringrazio ufficialmente la prof di latino per avermi messo 9 agli scrutini con la me… - 39BorgoPinti : @Jo66227725 @PoliticaPerJedi Tre mesi un tubo! Dai primi di luglio dopo scrutini programmazioni fino a fine agosto… - MariaRi23614460 : @LinoGuanciale Dopo aver fatto gli scrutini.... Ok stasera ci sono un sacco di cose da vedere ??.,, ?? -

Ultime Notizie dalla rete : dopo scrutini Nuovo Governo, Draghi incontra le parti sociali. AGE: 'Pronti al dialogo e alla collaborazione'

... relativa alle scuole che dovrebbero restare aperte in giugno per "recuperare" dopo la DAD . Non si ... si sono svolti Esami di Stato a giugno, si sono regolarmente effettuati scrutini anche nella prima ...

Presidenti d'Istituto Sardegna contro ipotesi scuola fino a 30 giugno

Una chiusura al 30 giugno, allungherebbe, di parecchio, i tempi per gli scrutini , per gli esami di ... Gli studenti sono confusi nell'organizzare, giorno dopo giorno, tra presenza e DAD, tra aperture e ...

Lo scrutinio di primo quadrimestre e la verbalizzazione: scarica modello di verbale Orizzonte Scuola Addio a Marini, 'Lupo marsicano' dalla Cisl al Senato

(Adnkronos) - Sindacalista, ministro del Lavoro, parlamentare eletto per 4 mandati alla Camera e due al Senato di cui è stato presidente dal 2006 al 2008. Una lunga parabola politica e di impegno pubb ...

Coronavirus. Abruzzo. Morto Franco Marini, ex sindacalista, europarlamentare e ministro

E' morto a Rieti per complicazioni dovute al Covid-19 Franco Marini. Politico e sindacalista, aveva 87 anni. A inizio gennaio era risultato positivo al coronavirus e ricoverato all'ospedale San Camill ...

... relativa alle scuole che dovrebbero restare aperte in giugno per "recuperare"la DAD . Non si ... si sono svolti Esami di Stato a giugno, si sono regolarmente effettuatianche nella prima ...Una chiusura al 30 giugno, allungherebbe, di parecchio, i tempi per gli, per gli esami di ... Gli studenti sono confusi nell'organizzare, giornogiorno, tra presenza e DAD, tra aperture e ...(Adnkronos) - Sindacalista, ministro del Lavoro, parlamentare eletto per 4 mandati alla Camera e due al Senato di cui è stato presidente dal 2006 al 2008. Una lunga parabola politica e di impegno pubb ...E' morto a Rieti per complicazioni dovute al Covid-19 Franco Marini. Politico e sindacalista, aveva 87 anni. A inizio gennaio era risultato positivo al coronavirus e ricoverato all'ospedale San Camill ...