Il Bayern Monaco è sul tetto del mondo per la quarta volta (grazie al Var) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ancora una volta il Bayern Monaco conquista il titolo di campione del mondo, vincendo il Mondiale per Club contro i messicani del Tigres. Club come il Bayern Monaco sono ormai abituati a vincere, regalare successi ai proprio tifosi grazie ad una programmazione costruita negli anni e che puntualmente permette ai bavaresi di raccoglierne i frutti. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ancora unailconquista il titolo di campione del, vincendo il Mondiale per Club contro i messicani del Tigres. Club come ilsono ormai abituati a vincere, regalare successi ai proprio tifosiad una programmazione costruita negli anni e che puntualmente permette ai bavaresi di raccoglierne i frutti. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

pisto_gol : Sento dire che nel momento della difficolta tutti i grandi club pensano a Max Allegri. Però dal maggio 2019 Milan,… - Inter : ?? | YOUTH LEAGUE Comunicate data e ora del match che vedrà impegnata la Primavera nerazzurra ? Inter vs Bayern Mo… - stefano85_ : RT @CB_Ignoranza: Il Bayern Monaco batte il Tigres di Gignac e vince il mondiale per club. 6 trofei vinti su 6 disponibili ???? #BayernMuni… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALE PER CLUB - Il Bayern Monaco è campione del Mondo, battuto il Tigres con un gol di Pavard - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALE PER CLUB - Il Bayern Monaco è campione del Mondo, battuto il Tigres con un gol di Pavard -