Governo Draghi, ultime notizie: da Rousseau il via libera al governo Draghi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo Giovanni Toti intervenendo su TgCom24 , a meno di due ore dalla chiusura della votazione. Ore 15.54 - Di Battista: "Il curriculum ... Leggi su corriere (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo Giovanni Toti intervenendo su TgCom24 , a meno di due ore dalla chiusura della votazione. Ore 15.54 - Di Battista: "Il curriculum ...

borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - ricpuglisi : Ho un dubbio: per quale buffa ragione il @Mov5Stelle deve necessariamente far parte della maggioranza parlamentare… - Adnkronos : #GovernoDraghi, @DaniloToninelli: 'Su #Rousseau votato No, non mi siedo al tavolo con certi personaggi' - Perla19733917 : RT @DavelloStefano: Ma come farà #Travaglio a commentare il Governo #Draghi con #Berlusconi ? Fino a qualche settimana fa #ForzaItalia era… - FabioGaruccio : Il fight club del governo draghi -