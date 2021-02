“Gli ho detto di no, lui mi ha cacciata”, la confessione shock di Gaia Zorzi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gaia Zorzi fa rumore fuori dalla casa del Grande Fratello Vip quasi quanto suo fratello dal bunker di Cinecittà, ma ecco la confessione che ha lasciato tutti senza parole. Gaia Zorzi, Fonte foto: Instagram (@ GaiaZorzi )Il Grande Fratello Vip è una vetrina per i concorrenti e per chi li aspetta fuori dalla casa, il mondo dello spettacolo è pieno di figli di, fratelli di, che si sono fatti conoscere grazie alla permanenza di un loro familiare nella casa più spiata d’Italia. C’è chi se ne approfitta e crea dal nulla una vera e propria carriera, magari muovendo i primi passi nei reality spagnoli, e chi brilla talmente tanto di luce propria da creare un proprio ‘pubblico’. Questo è il caso di Gaia Zorzi, indubbiamente ... Leggi su chenews (Di giovedì 11 febbraio 2021)fa rumore fuori dalla casa del Grande Fratello Vip quasi quanto suo fratello dal bunker di Cinecittà, ma ecco lache ha lasciato tutti senza parole., Fonte foto: Instagram (@)Il Grande Fratello Vip è una vetrina per i concorrenti e per chi li aspetta fuori dalla casa, il mondo dello spettacolo è pieno di figli di, fratelli di, che si sono fatti conoscere grazie alla permanenza di un loro familiare nella casa più spiata d’Italia. C’è chi se ne approfitta e crea dal nulla una vera e propria carriera, magari muovendo i primi passi nei reality spagnoli, e chi brilla talmente tanto di luce propria da creare un proprio ‘pubblico’. Questo è il caso di, indubbiamente ...

LegaSalvini : GRILLO GIUSTIFICA LO STOP AL VOTO SU ROUSSEAU: «ASPETTIAMO CHE DRAGHI PARLI PUBBLICAMENTE, GLI HO DETTO CHE LA LEGA… - annatrieste : Se fossi stata l'addetta stampa di Gattuso dopo #AtalantaNapoli gli avrei detto 'Oh mi raccomando non dire che si g… - ZZiliani : Di solito in una partita di calcio nei momenti caldi un calciatore si schiera a difesa dei compagni di squadra. Giu… - Domenico1oo777 : RT @VittorioSgarbi: Le cose che ho detto a Draghi. - Nonha_stata : La fulminea conversione di #Salvini al democristianesimo #europeista, è frutto, di una profonda riflessione politic… -