Francesca Matteucci | che ha preso il testimone di Margherita Hack

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Che l’11 febbraio fosse la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza, l’ha deciso l’Onu, per ricordare che la partecipazione femminile nella Scienza dovrebbe essere rafforzata e incoraggiata e che, in questo campo come in tutti gli altri, devono essere garantite pari opportunità nella carriera. «Quando, nel 1976, mi sono laureata alla Sapienza in Astrofisica, le ragazze erano pochissime. La situazione da allora e? cambiata molto: oggi le studentesse arrivano a essere circa il 50%, ma ancora non c’è la parità nelle posizioni di alto livello. Le professoresse ordinarie in Astronomia in Italia non erano più del 6% in una statistica del 2014 e non credo siano aumentate da allora: le posizioni apicali sono ancora feudo dei maschi». E a dirlo è Francesca Matteucci, colei che nel 2000 prese la cattedra di Fisica stellare all’Università di Trieste, quella che prima era di Margherita Hack, «In altri Paesi come la Germania», continua la professoressa, «fanno concorsi solo per donne, cosa in un certo senso discutibile, ma forse necessaria per riequilibrare le proporzioni».