Errani-Hsieh, Australian Open 2021: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nel cuore della notte italiana, a partire dalle ore 2.00, Sara Errani sfiderà la rappresentante di Cina Taipei Su-Wei Hsieh per un posto agli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile degli Australian Open 2021 di tennis. Si tratta dell’unica azzurra ancora in gara nel torneo. Il match Errani-Hsieh degli Australian Open 2021 verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo degli Australian Open 2021 di venerdì 12 ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nel cuore della notte italiana, a partire dalle ore 2.00, Sarasfiderà la rappresentante di Cina Taipei Su-Weiper un posto agli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile deglidi tennis. Si tratta dell’unica azzurra ancora in gara nel torneo. Il matchdegliverrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2, mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito ilcompleto deglidi venerdì 12 ...

