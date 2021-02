Covid a Bollate | 3 scuole chiuse per focolaio di variante inglese | Ats e sindaco in allerta | IN EDICOLA

SkyTG24 : Covid Milano, focolaio variante inglese: chiuse tre scuole a Bollate - Corriere : Bollate, scoperto focolaio di variante inglese: il Comune chiude un asilo e una scuola primaria - MediasetTgcom24 : Covid, variante inglese a Bollate (Milano): chiuse tre scuole #coronavirus - Paola30502511 : RT @SkyTG24: Covid Milano, focolaio variante inglese: chiuse tre scuole a Bollate - IlaEf : Covid Milano, focolaio variante inglese: chiuse tre scuole a Bollate -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bollate

... frazione del Comune di(Milano), è emersa la presenza della variante inglese del- 19. Immediatamente è stato suggerito di sospendere le lezioni in presenza dei due plessi scolastici ...A preoccupare è il continuo saliscendi di contagi e la diffusione sempre maggiore delle varianti. A, per esempio, alcune scuole sono state chiuse per un focolaio causato dalla variante ...A Legnano, nelle ultime 24 ore, registrati 10 nuovi casi che portano il numero del mese di febbraio a quota 79 ...Una domanda che molti si pongono dopo i focolai in Italia (l’ultimo a Bollate) e l’aumento dei casi pediatrici in Regno Unito ...