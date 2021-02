Coronavirus, ecco le prime nozze "drive-in" in Italia. A Treviso invitati e sposi brindano in macchina (Di giovedì 11 febbraio 2021) In tempi di pandemia di Coronavirus tra restrizioni e voglia di normalità, c'è chi non si ferma e pur di vivere il proprio giorno d'amore in tranquillità e serenità, ha ideato il matrimonio in modalità... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 11 febbraio 2021) In tempi di pandemia ditra restrizioni e voglia di normalità, c'è chi non si ferma e pur di vivere il proprio giorno d'amore in tranquillità e serenità, ha ideato il matrimonio in modalità...

radiodeejay : Il servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) ha mobilitato Elton John e Michael Caine per convincere i sudditi… - WRicciardi : Analisi impeccabile e pienamente condivisibile Coronavirus, Carlo La Vecchia: “I contagi reali sono il doppio, ecc… - CeotechI : RT @CeotechI: Smart Working: ecco cosa è cambiato nelle nostre case... - #ebay #smartworking #lockdown #iorestoacasa #lavorodacasa #busines… - zazoomblog : Coronavirus scuole aperte in estate: ecco la lettera di un docente indirizzata a Mario Draghi - #Coronavirus… - advgiornalista : Emergenza Coronavirus. In Italia troppi Infermieri morti per Covid-19, soprattutto nella seconda fase della Pandemi… -