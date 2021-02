Borse UE in rialzo, Piazza Affari si allinea (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Positiva la borsa di Milano, che si allinea all’andamento rialzista delle altre Borse di Eurolandia, in attesa dell’avvio di Wall Street che secondo l’andamento tonico mostrato dai future statunitensi dovrebbe aprire le contrattazioni in territorio positivo. Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,213. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 58,22 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +95 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,48%. Tra i listini europei bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,50%, poco mosso Londra, che mostra un +0,05%. ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Positiva la borsa di Milano, che siall’andamento rialzista delle altredi Eurolandia, in attesa dell’avvio di Wall Street che secondo l’andamento tonico mostrato dai future statunitensi dovrebbe aprire le contrattazioni in territorio positivo. Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,213. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 58,22 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +95 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,48%. Tra i listini europei bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,50%, poco mosso Londra, che mostra un +0,05%. ...

