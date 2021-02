Benevento | tragico scontro sulla Tangenziale Ovest | perde la vita un uomo

Leggi su anteprima24

incidente, nel tardo pomeriggio di oggi,di. Per cause ancora da accertare due auto, una daewoo Matiz e una Fiat Grande Punto, si sono scontrate all'altezza dello svincolo per Santa Clementina. Un 64enne, a bordo della matiz, è deceduto a causa dell'impatto, non si conoscono al momento le condizioni degli altri passeggeri. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della Questura. In aggiornamento