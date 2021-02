Avanzamento piano BUL | cantieri FTTH completati in 1240 comuni

Ultime Notizie dalla rete : Avanzamento piano

Punto Informatico

... per poi impostare ilsperimentale, raccogliere in modo preciso ed omogeneo i dati ed analizzarli, infine valutare i risultati criticamente per contribuire all'delle conoscenze. ...Scrive, tra l'altro, e spiega: "Con l'di proposte come quelle della mozione della ... Susanna Ceccardi, leghista di primoin Toscana, biasima: "Oltretutto, in un momento così difficile ...Pubblicato il nuovo stato avanzamento del piano banda ultralarga. Sono 1774 i comuni in cui è iniziata la commercializzazione dei servizi di connettività nelle aree bianche. Per quanto riguarda la fib ...Infratel ha comunicato lo stato di avanzamento dei lavori per il Piano Banda Ultralarga e le penali contrattuali pagate da Open Fiber.